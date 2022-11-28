Мората оценил шансы сборной Германии на ЧМ-2022

Центрфорвард сборной Испании Альваро Мората оценил уровень национальной команды Германии, с которой «красная фурия» встречалась во втором туре группового этапа ЧМ-2022. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

«У Германии классная команда, они получили хорошую возможность забить нам и воспользовались ею. Немцы продемонстрировали хороший футбол. Они вполне могут находиться в числе фаворитов мундиаля», - передает слова нападающего газета Marca.

В заключительном туре группового этапа чемпионата мира – 2022 сборная Испании встретится с Японией, а Германии будет противостоять Коста-Рика.