Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Ekvador Эквадор 4 Gollandiya Нидерланды 4 Senegal Сенегал 3 Katar Катар 0
Группа B
Angliya Англия 4 Iran Иран 3 SShA США 2 Uels Уэльс 1
Группа C
Polsha Польша 4 Argentina Аргентина 3 Saudovskaya Araviya Саудовская Аравия 3 Meksika Мексика 1
Группа D
Franciya Франция 6 Avstraliya Австралия 3 Tunis Тунис 1 Daniya Дания 1
Группа E
Ispaniya Испания 4 Yaponiya Япония 3 Kosta-Rika Коста-Рика 3 Germaniya Германия 1
Группа F
Horvatiya Хорватия 4 Marokko Марокко 4 Belgiya Бельгия 3 Kanada Канада 0
Группа G
Braziliya Бразилия 3 Shveycariya Швейцария 3 Kamerun Камерун 0 Serbiya Сербия 0
Группа H
Portugaliya Португалия 3 Yujnaya Koreya Южная Корея 1 Urugvay Уругвай 1 Gana Гана 0
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Хави назвал сборную, которая показала лучший футбол на ЧМ-2022

28 Ноября 2022 • 08:38 Комментировать

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес поведал о том, какая сборная лучше всех показала себя на проходящем сейчас чемпионате мира – 2022.

«Испания пока играет лучше всех. Еще можно выделить выступление Англии, но только в первом матче. Самый высокий уровень пока продемонстрировали подопечные Луиса Энрике. Еще мне понравились сборные Франции и Бразилии», - передает слова специалиста Football Espana.

После двух туров Испания с четырьмя очками занимает первое место в своей группе. «Красная фурия» победила Коста-Рику (7:0) и сыграла вничью с Германией (1:1). В последнем матче группы испанцы встретятся с Японией.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Хави Эрнандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
28.11.22 в 13:00
Камерун Камерун
Сербия Сербия
3.55 3.15 2.31
Видео
28.11.22 в 16:00
Южная Корея Южная Корея
Гана Гана
2.75 2.95 3.05
Видео
28.11.22 в 19:00
Бразилия Бразилия
Швейцария Швейцария
1.54 4.40 6.60
Видео
28.11.22 в 22:00
Португалия Португалия
Уругвай Уругвай
2.15 3.40 3.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Ноября
11:19 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Горецка: «Мы показали хорошее выступление»
11:12 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Президент РФС назвал две сборные, за которые болеет на ЧМ-2022
11:06 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Киммих: «Чувствуем, что с определённой удачей мы могли бы победить»
10:58 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Далот: «У Португалии серьёзные цели на ЧМ в Катаре»
10:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Барселона» готова побороться за Гакпо
10:50 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мусиала – об игре с Испанией: «Я должен был забивать, эта ночь будет сложной для меня»
10:44 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Смолов назвал сборную, которой желает победы на ЧМ-2022
10:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Президент РФС Дюков назвал единственный недостаток ЧМ-2022 1
10:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Почеттино оценил уровень игры Мусиалы
10:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Личка: «Предложений от «Црвены Звезды» по Сычевому не поступало»
10:17 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Игрок сборной США: «Наша цель – победа на ЧМ-2022» 1
10:13 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Макларен: «У Рэшфорда невероятный потенциал»
10:10 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Альба подвёл итоги матча Испания - Германия
10:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Захарян рассказал, за кого болеет на чемпионате мира
09:33 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сантуш оценил лидерские качества Роналду 1
Все новости
Рекомендуем