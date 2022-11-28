Хави назвал сборную, которая показала лучший футбол на ЧМ-2022

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес поведал о том, какая сборная лучше всех показала себя на проходящем сейчас чемпионате мира – 2022.

«Испания пока играет лучше всех. Еще можно выделить выступление Англии, но только в первом матче. Самый высокий уровень пока продемонстрировали подопечные Луиса Энрике. Еще мне понравились сборные Франции и Бразилии», - передает слова специалиста Football Espana.

После двух туров Испания с четырьмя очками занимает первое место в своей группе. «Красная фурия» победила Коста-Рику (7:0) и сыграла вничью с Германией (1:1). В последнем матче группы испанцы встретятся с Японией.