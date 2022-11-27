Манчини: «Сборная Италии всегда должна быть среди участников чемпионата мира»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини считает, что его команда допустила непозволительную осечку весной.

Итальянцы не смогли отобраться на мундиаль в Катаре, проиграв в стыковом противостоянии сборной Северной Македонии. Выступая на канале Rai, Манчини признался, что до сих пор не может простить себе ту неудачу: «Мне очень жаль, что я не вывел сборную на чемпионат мира, и я надеюсь, что такого больше не повторится. Италия всегда должна быть среди участников турнира. Конечно, нынешний мундиаль – особенный, но мы были обязаны отобраться, несмотря ни на что», – сказал рулевой действующих чемпионов Европы.