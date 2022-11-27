Сборная Коста-Рики прервала серию из семи матчей без побед на чемпионате мира

Во втором туре группового раунда финальной части чемпионата мира сборная Коста-Рики произвела небольшую сенсацию - проиграв первый матч с уничтожающим счетом 0:7, она сумела переиграть японцев, которые в предыдущем туре оставили не у дел немцев. Коста-Рика прервала серию из семи матчей в рамках чемпионата мира, в которых команда не могла выиграть.

В последний раз до матча с Японией победа доставалась сборной Коста-Рики в игре с Италией в 2014 году, в ходе бразильского чемпионата мира - тогда команда добралась до четвертьфинала, но в плей-офф побеждала только по пенальти.

В последнем туре сборной Коста-Рики предстоит матч со сборной Германии.