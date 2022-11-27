Российский тренер Александр Тарханов в интервью сетевому изданию «» рассказал, с чем связано большое количество травм на чемпионате мира в Катаре.

«Против Неймара, например, жёстко сыграли. У Эрнандеса колено улетело, порвал связки. Плохо приземлился. Здесь нет никакого подтекста. Против тех, кто выбыл, жёстко очень играют. У Неймара много обводок, индивидуальных действий, и понятно, что его будут останавливать с нарушением, а иногда и с грубым нарушением», — сказал Тарханов.

Напомним, в первом туре группового этапа ЧМ-2022 нападающий Бразилии Неймар получил травму в матче против Сербии (2:0). Он точно не сыграет на групповом этапе мундиаля. Защитник сборной Франции Люка Эрнандес порвал крестообразные связки колена в матче против Австралии (4:1), он выбыл на неопределённый срок, но точно не сыграет на этом чемпионате мира.

Стоит отметить, что на ЧМ-2022 из-за различных травм не могут сыграть Поль Погба, Н’Голо Канте (оба - Франция), Нуну Мендеш, Диогу Жота (оба - Португалия), Рис Джеймс (Англия), Кепа Аррисабалага (Испания).