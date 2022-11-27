Стрепетов: «Матч Испании против Германии - это фактически плей-офф»

Футбольный эксперт Александр Стрепетов поделился мнением о предстоящем поединке между сборными Испании и Германии во втором туре группового этапа чемпионата мира – 2022.

«Для Германии матч против испанцев - красная линия, игра уже не группового этапа, а фактически плей-офф. Для немцев это настоящий последний бой. Это будет захватывающая игра», - передает слова Стрепетова издание «РБ Спорт».

Поединок сборных Испании и Германии состоится в воскресенье, 27 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В первом туре «красная фурия» разгромила Коста-Рику со счетом 7:0, а Германия потерпела поражение от Японии (1:2).