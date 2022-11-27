Хави усыпал комплиментами Педри

На днях полузащитник Педри отпраздновал свой 20-й день рождения. Несмотря на столь юный возраст, игрок уже является основным в «Барселоне» и сборной Испании, а его стоимость оценивается в 100 миллионов евро. Комментарий о футболисте дал рулевой «сине-гранатовых» Хави Эрнандес.

«У Педри нет потолка. У него есть все навыки, которые должны быть у футболиста. У него есть талант, у него есть умение жертвовать собой, он силён в обороне, он может играть несколько матчей подряд, он способен делать разницу.

Ему только исполнилось 20 лет, он очень молод, но при этом он демонстрирует невероятную зрелость на чемпионате мира. Приятно смотреть за тем, как он играет. Он хорошо ладит с Гави и Бускетсом. За средней линией сборной Испании интересно наблюдать», - сказал Хави Goal.com.