​«Ужасная ситуация»: Футболист сборной Нидерландов оценил отстранение России

Полузащитник сборной Нидерландов Мартен де Рон сказал несколько слов касательно отстранения сборной России.

Напомним, что весной сборную России не допустили к стыковым матчам, в которых команда должна была побороться за билет на чемпионат мира.

«Грустно ли мне, что Миранчука нет в Катаре со сборной России? Мне грустно и за Миранчука, и за всех игроков из России. Это очень тяжёлый вопрос, ужасная ситуация. Им не оставили выбора», - высказался де Рон, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Отметим, что Мартен де Рон знает Алексея Миранчука по выступлениям за «Аталанту». В настоящий момент российский полузащитник играет за «Торино» на правах аренды.

Чемпионат мира – 2022 стартовал 20 ноября.