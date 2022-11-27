Игрок сборной Нидерландов: «Миранчук — один из самых прекрасных людей, которых я встречал в «Аталанте»

Полузащитник «Аталанты» и сборной Нидерландов Мартен де Рон высказался об игре российского одноклубника Алексея Миранчука, который в настоящий момент выступает за «Торино» на правах аренды.

По словам де Рона, Миранчук обладает большим количеством прекрасных качеств — как человеческих, так и футбольных.

«Миранчук очень вежливый, один из самых прекрасных людей, которых я встречал в «Аталанте». На поле иногда кажется, что его левая нога позволяет ему вообще не тратить сил на игру: как будто Лёша просто ходит по полю», — цитирует де Рона «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник провёл за «Торино» девять матчей, забив в них два гола и отдав столько же результативных передач.

Отметим, что в настоящий момент де Рон представляет Нидерланды на чемпионате мира в Катаре. Свой следующий матч «орнажевые» проведут 29 ноября против команды-хозяйки турнира. Начало — в 18:00 по московскому времени.