​Хави объяснил, почему не пошёл в сборную Бразилии

Главный тренер «Барселоны» Хави вспомнил, как ему предлагали поработать со сборной Бразилии. Дело было в прошлом году, ещё до прихода Хави на тренерский мостик «сине-гранатовых».

«Это была неожиданная возможность. Я общался с ними через своего агента, и я мог войти в тренерский штаб Тите. Но я хотел быть главным тренером, и я дождался своей возможности оказаться в «Барселоне». Сейчас я нахожусь там, где хочу быть. На мой взгляд, это лучший клуб мира, это клуб моего сердца.

Предложение из Бразилии было, я бы сказал, историческим, но я отказался, потому что хотел быть главным тренером», - слова Хави приводит Goal.com.