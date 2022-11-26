​В ФИФА решили, что пенальти на Роналду не было

На днях на чемпионат мира проходил матч между сборными Португалии и Ганы. Счёт в этом матче открыл Криштиану Роналду – форвард реализовал пенальти, который он сам же заработал. Решение о назначении одиннадцатиметрового удара показалось спорным.

Журналист Игорь Рабинер раздобыл некую информацию от человека, который в курсе внутренних дел ФИФА по судейству. Оказывается, что в судейском комитета ФИФА решили, что пенальти на Роналду был назначен ошибочно.

Ранее главный тренер Ганы Отто Аддо сказал, что пенальти назначили только из-за того, что в том эпизоде упал звёздный Криштиану Роналду.

Напомним, что Криштиану Роналду благодаря голу с пенальти стал первым игроком, забивавшим на пяти чемпионатах мира.