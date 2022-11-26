Каррера назвал сборные, которые его разочаровали на ЧМ-2022

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера рассказал, какие сборные его разочаровали больше всего на чемпионате мира – 2022.

«На данный момент Аргентина, Германия и Нидерланды разочаровали меня на этом чемпионате мира... А вот Япония и Саудовская Аравия — стали настоящими открытиями, сюрпризами!» — цитирует слова Карреры «Спорт-Экспресс».

Напомним, чемпионат мира 2022 года проходит в Катаре. В первом туре мундиаля Аргентина проиграла Саудовской Аравии (1:2), Германия уступила Японии (1:2), а Нидерланды одержали победу над Сенегалом (2:0).

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