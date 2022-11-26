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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Газзаев назвал самую слабую команду на чемпионате мира – 2022

26 Ноября 2022 • 14:15 Комментировать

Известный российский тренер Валерий Газзаев назвал наиболее слабую, на его взгляд, команду на чемпионате мира.

По мнению Газзаева, слабее всех на мундиале выглядят хозяева – сборная Катара. Экс-тренер ЦСКА считает, что катарской команде, возможно, нужно было реализовать нескольких игроков по примеру Марио Фернандеса, игравшего за Россию.

«Учитывая их финансовые возможности, они вполне могли это сделать. Катар был обязан усилить свою команду. А так - они выглядят слабее всех турнире», - высказался Газзаев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

После поражений от Эквадора (0:2) и Сенегала (1:3) сборная Катара потерял даже теоретические шансы на выход в плей-офф чемпионата мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Газзаев Сборная Катара
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