Маттеусу не нравятся трюки Неймара

Легендарный немец Лотар Маттеус, выигрывавший в составе немецкой сборной как титул чемпиона мира, так и европейское первенство, поделился своим мнением о Неймаре, который получил травму в первом же матче бразильской сборной в чемпионате, в котором она обыграла сербов. Маттеус сожалеет о травме бразильского форварда, но, в то же время, он призвал того меньше «нырять» и больше играть на поле.

- Мне жаль, что он травмирован. Но мне также не нравятся его нырки и трюки. Он переигрывает, а в этом нет необходимости. Он и так помогает команде, он талантлив, это так, но остальное в нем мне не нравится, - цитирует Маттеуса испанское издание Marca.