​У Головина спросили, смотрит ли он чемпионат мира

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин ответил на вопрос, смотрит ли он матчи чемпионата мира – 2022.

Напомним, что весной сборную России отстранили от стыковых игр за билет на мундиаль в Катаре.

«Не могу сказать, что смотрю все игры без исключения, но какие-то матчи, конечно, удаётся посмотреть», - высказался Головин, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Отметим, что на прошлом чемпионате мира сборная России добралась до четвертьфинала, где проиграла Хорватии по пенальти.

Напомним, что Александр Головин был признан лучшим игроком «Монако» по итогам ноября.