Неймар пропустит оставшиеся два матча группового раунда для Бразилии

Сборная Бразилии начала чемпионат мира с победы в матче против сербов, однако при этом она лишилась Неймара - нападающий «ПСЖ» получил травму колена, вынудившую его попросить в минувшей игре замену.

Как оказалось, повреждение достаточно серьезное - Неймар пропустит оба оставшихся матча в групповом раунде, а сможет ли он восстановиться к плей-офф, куда Бразилия, по идее, должна выйти, покажет ближайшее время.

В группе же Бразилии предстоят еще игры со сборными Камеруна и Швейцарии - 28 ноября они сразятся с европейской командой, а второго декабря, в последнем туре - с африканской.