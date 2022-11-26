Колосков приметил потенциальных соперников для российской сборной среди участников чемпионата мира

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков приметил целый ряд команд среди участников чемпионата мира, которые могут стать потенциальным соперником для российской сборной в товарищеских матчах. Как считает Колосков, такие страны, как Сербия, Иран, Саудовская Аравия или Катар, вполне благосклонно отнесутся к такой идее и отзовутся на такое предложение.

- Дружественные страны? Не только Сербия, но и Иран, Саудовская Аравия, Катар. Достаточно стран, с которыми можно играть. И с которыми у нас нормальные отношения, -0 цитирует Колоскова издание «Спорт-Экспресс».