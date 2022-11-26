Раум — о своём первом вызове с сборную Германии: «Флик звонил мне, но я не взял трубку»

Защитник «РБ Лейпцига» и сборной Германии Давид Раум вспомнил о том, как наставник немецкой команды Ханс-Дитер Флик впервые пригласил его в сборную год назад.

По словам Раума, сначала он не отвечал на звонки тренера, так как не знал, что это был он.

«Так как номер не определился, я не стал брать трубку. Последовал новый звонок, и я подумал: а они настойчивы. Я снова проигнорировал звонок. Телефон перестал звонить, и я получил смс: «Это Ханси Флик, перезвони мне», — цитирует Раума Marca.

Футболист отметил, что был очень счастлив получить приглашение в национальную команду, поскольку к тому моменту он успел провести всего два матча в Бундеслиге после перехода в «Хоффенхайм» из «Гройтера».

Напомним, что 24-летний Раум сейчас представляет Германию на чемпионате мира в Катаре. В матче 1-го тура группового этапа турнира немцы уступили команде Японии (1:2). Свой следующий матч Германия проведёт завтра, 27 ноября, против Испании. Начало — в 22:00 по московскому времени.