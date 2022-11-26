Петржела: «Чемпионат мира в России был лучше, чем в Катаре»

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела сравнил мундиаль-2022 в Катаре с предыдущим, который прошел в России четыре года назад.

«В России мундиаль прошел лучше. В Катаре очень много политики, мне это не нравится. В арабских странах запрещены многие вещи. Не знаю, зачем турнир проводится в Катаре», - приводит чешского наставника Metaratings.ru.

Отметим, что чемпионат мира впервые проходит на Ближнем Востоке. Турнир продлится до 18 декабря. Действующими чемпионами мира являются французы.

Сборная Катара досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф после двух сыгранных туров.