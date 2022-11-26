Чепчугов рассказал, кому симпатизирует на ЧМ-2022

Бывший голкипер московского ЦСКА Сергей Чепчугов поведал о том, какие сборные поддерживает на чемпионате мира – 2022, который сейчас проходит в Катаре.

«Португалия и Саудовская Аравия мне симпатичны! Впрочем, если я кого-то выделил, то не значит, что другие в стороне! Я смотрю футбол и наслаждаюсь эмоциями, победами!» - цитирует Чепчугова издание «РБ Спорт».

В стартовом туре группового этапа мундиаля Саудовская Аравия сенсационно переиграла Аргентину со счетом 2:1, а сборная Португалии в результативном матче оказалась сильнее национальной команды Ганы – 3:2.