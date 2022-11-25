​Кассано впечатлён победой сборной Бразилии

Сборная Бразилии начала свой путь на чемпионате мира с успеха в матче с потенциально очень высоко котируемыми сербами - южноамериканцы забили сопернику два мяча и, в целом, доминировали в матче. Успех Бразилии произвел большое впечатление на Антонио Кассано, который, как и мы с вами, внимательно следит за событиями, происходящими в ходе самого большого и ожидаемого футбольного форума в мире.

- Команда, которая впечатлила меня больше всего - это Бразилия. Она встречалась с такой серьезной командой, как Сербия, и пробила по ее воротам двадцать раз. Бельгия не произвела особого впечатления, защита Португалии также оставляет желать лучшего. Понравились слезы Роналду, это эмоционально, - цитирует Кассано fcinter1908.it.