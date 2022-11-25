Нигматуллин: «Игры Фонбет Кубка России сильно меркнут перед чемпионатом мира»

Бывший голкипер российской сборной Руслан Нигматуллин высказался об интересе Фонбет Кубка России на фоне чемпионата мира в Катаре.

«Несмотря на моё огромное уважение к турниру, но смотреть матчи Кубка России я не очень планирую. Да, там есть интересные игры, но они сильно меркнут перед чемпионатом мира», — заявил участник ЧМ-2022 в интервью«Чемпионату». По его словам, просмотр игры Кубка возможен только при отсутствии совмещения со встречами мирового первенства.

Напомним, что матчи последнего тура групповой стадии Фонбет Кубка России пройдут 26 и 27 ноября, в то время как групповая стадия катарского мундиаля продлится с 21 ноября до 2 декабря.