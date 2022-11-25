В пятницу вечером матч второго тура группового этапа чемпионата мира проведут сборные Англии и США. Журналист Родриго Романо сообщает в социальных сетях о том, что Англия потребовала от ФИФА, чтобы все сотрудники и журналисты носили маски в местах, где могут находиться футболисты команды во время пятничного поединка.

«Ходят слухи, что в делегации сборной Англии сильная вспышка коронавируса», - написал Романо в социальных сетях.

Матч сборных Англии и США стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за ходом матча во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.