​Лишь второй раз в истории хозяева чемпионата мира не вышли из группы

Сборная Катара после двух туров группового этапа не имеет шансов на выход в плей-офф чемпионата мира. Хозяева мундиаля уже не смогут подняться выше третьего места в квартете после двух поражений.

Лишь второй раз в истории хозяева чемпионата мира не смогли преодолеть групповой барьер. Первый такой случай имел место быть в 2010 году. Тогда третье место в группе заняла сборная ЮАР, уступившая Мексике путёвку в плей-офф по разности голов при ничьей в очной встрече.

В последнем туре группового этапа сборная Катара сыграет против Нидерландов. Катарцы могут расслабиться и получать удовольствие от футбола, ведь турнирного давления теперь они не испытывают.