​Сборная Катара потеряла шансы выйти в плей-офф чемпионата мира

Во втором туре группового этапа чемпионата мира сборные Нидерландов и Эквадора сыграли вничью со счётом 1:1. После этого результата сборная Катара потеряла даже теоретические шансы на выход в плей-офф домашнего мундиаля.

Две путёвки в плей-офф чемпионата мира в последнем туре разыграют три сборные: Нидерланды, Эквадор и Сенегал.

На текущий момент турнирная ситуация в квартете А следующая: 1. Нидерланды (4 очка, разность мячей 3:1); 2. Эквадор (4 очка, разность мячей 3:1)*, 3. Сенегал (3 очка, разность мячей 3:3), 4. Катар (0 очков, разность мячей 1:5).

*- сборная Нидерландов опережает Эквадор по очкам фэйр-плей (-1 против -3).