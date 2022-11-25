​Роналду отреагировал на свой рекорд

На следующий день после победы над Ганой звёздный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду сделал публикацию в социальных сетях.

Напомним, что Португалия обыграла Гану со счётом 3:2. Роналду стал автором одного из голов, реализовав пенальти. Криштиану стал первым в истории игроком, забавившим на пяти чемпионатах мира.

«Забить на пяти чемпионатах мира – значит совершить подвиг, о котором я и не мечтал. Также это доказательство того, что нет ничего невозможного.

Гордость, которую я испытываю от выступлений за Португалию, сравнима только с радостью, которую я испытываю от каждого гола за свою страну, воплощённую в победы, посвящённые нашему народу. Вперёд! Всё только начинается!», - написал Роналду.

Во втором туре группового этапа сборная Португалии сыграет против Уругвая.