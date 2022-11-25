​Бернардески: «Ставлю на Бразилию»

Футболист «Торонто» и сборной Италии Федерико Бернардески высказался о фаворитах чемпионата мира – 2022.

«Я ставлю на Бразилию, где играют мои друзья – Данило и Алекс Сандро. Потому что у них самая совершенная команда с надежной обороной и выдающимися игроками во всех линиях. Плюс у них есть Неймар – непредсказуемое оружие.

Дальше идёт Франция, у которой большой кадровый запас, а также Испания», - рассказал Бернардески в ходе интервью для La Gazzetta dello Sport.

Действующим чемпионом мира является сборная Франции. В 2018 году в финале «трёхцветные» обыграли Хорватию в «Лужниках» - 4:2.