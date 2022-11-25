​Бернардески: «Я чемпион Европы, но не играл на чемпионатах мира – это абсурд»

Вингер сборной Италии Федерико Бернардески высказался о непопадании команды на чемпионат мира.

Напомним, что итальянцы пропускают второй чемпионат мира подряд. При этом «скуадра адзурра» является действующим чемпионом Европы.

«Это больно, потому что я думаю, что мы заслуживали путёвку. Победители континентальных турниров должны ехать на чемпионат мира по праву. Подумать только, я чемпион Европы, но никогда не играл на чемпионатах мира – это абсурд», - рассказал Бернардески La Gazzetta dello Sport.

Сборная Италии в последний раз становилась чемпионом мира в 2006 году. С тех пор итальянцы ни разу не пробивались даже в 1/8 финала турнира.