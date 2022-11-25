Экс-форвард «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» назвал матчи чемпионата мира-2022, которые его удивили.

«Меня в первом туре естественно удивили Саудовская Аравия и Япония. Бились до конца и против таких команд как Аргентина и Германия смогли взять не только одно очко, а целых три. Поэтому, они удивили. Но первые туры они всегда будут удивлять, потому что кто-то не готов, кто-то расслаблен. Тяжело против куража иметь дело, против высокой реализации, но я думаю, в следующих играх мы увидим совершенно другие результаты», — сказал Булыкин.

Напомним, в первом туре группового этапа ЧМ-2022 сборная Аргентины проиграла Саудовской Аравии со счётом 1:2, ведя в счёте. Германия тоже выигрывала у Японии 1:0, но за 15 минут до конца игры упустила даже ничью (1:2).