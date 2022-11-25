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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Масалитин: «По организации игры в первом туре выделялись Бразилия, Франция и Испания» эксклюзив

25 Ноября 2022 • 15:21 Комментировать (1)

Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу итогов первого раунда группового этапа чемпионат мира в Катаре.

- Кто из топ-сборных вам больше понравился по первому туру?

- Выделю три команды: Бразилия, Франция и Испания. Я сужу по организации игры. Французы первыми пропустили, но отыгрались и могли забить побольше. Бразильцы очень вальяжно играли, но победили закономерно. Понятно, что были и неожиданности, как Германия и Аргентина. Япония и Корея тоже выделялись. Они неуступчивые. Стиль игры у них такой. Они на генетическом уровне самураи. Что им скажут, то они и будут делать. Надо 120 минут отбегать, они отбегают, но не уступят ни пяди земли. Будут навязывать свою игру.

По организации игры разочаровали Голландия и Бельгия. У бельгийцев все дело в возрасте, который проходит. От былой игры сейчас мало что осталось. Ну и у голландцев, видимо, идет смена поколений. Они пока не впечатляют.

- Но результата они добиваются. Обыграли лучшую команду Африки – Сенегал 2:0.

- В конце они переломили, дожали. Но я больше смотрю на построение игры.

- Сборная Франции вам понравилась в игре с Австралией? Она будет претендовать на титул?

- После первого тура я назвал три сборные, которые будут на это претендовать. В том числе и французы. На чемпионате мира и Европы они показали направление, в котором должен развиваться футбол. Также можно отметить бразильскую технику. Испанцы недалеко отстали от них. Тики-така, все в одно-два касания, быстрый переход и исполнение, что у тех, что у других. Французы, может, до них не дотягивают, но по организации, по мощи, по давлению, они оставили неплохое впечатление. Что касается немцев, они хоть и проиграли японцам, но выглядят тоже очень хорошо, и физически, и в плане организации игры. Да, не дотерпели до конца, за что и получили. Уверен, выводы будут сделаны.

Если говорить об Аргентине, после первого тайма мало кто верил, что Саудовская Аравия может выиграть. Такая мощь была, три незабитых мяча, полное владение инициативой и потом эти два гола, как снег на голову.

- То есть, вы не сомневаетесь, что немцы и аргентинцы выйдут из группы?

- Просто запас прочности у них есть. Но это чемпионат мира, и фаворит может быть темной лошадкой. Поэтому к фаворитам надо относиться осторожно. Они могут сдуться. Мы это видели и в полуфиналах, и в четвертьфиналах. Чем ближе будут стыки, тем станет понятнее, на что сборные могут претендовать.

- Что скажете о матче Португалия – Гана, в котором команда Роналду могла потерять очки?

- В первом тайме португальцы играли более-менее, а во втором по организации мне Гана больше понравилась. Неуступчивая команда, у которой есть характер. Она тут же отыгрывалась после пропущенного мяча. Если бы в конце чуть-чуть повезло, могла бы сравнять счет. Поэтому Португалия пока не впечатлила.

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- А Англия?

- Я от Ирана большего ожидал. Он разочаровал. На прошлом чемпионате Англия хорошо играла, и сейчас начала здорово.

- Кто-то из игроков выделился по первому туру?

- Гризманн и Мбаппе выделялись. Ришарлисон, особенно второй гол. Но у них техника. Приятно смотреть на испанцев. Они не боятся идти в обводку.

- Многим понравился эквадорец Валенсия, который забил два мяча Катару.

- Катар чем-то напоминает нашу сборную. Такие же обученные, мотивированные, но у них такие скорости и такой футбол. Когда Эквадор добавлял, сразу имел преимущество. Если бы на протяжении всего матча он так играл, мог быть загрузить пяток мячей. Пока Катар разочаровал. Но первые игры всегда нервозные. Не каждый может справиться с волнением. Появилась информация, что Неймар получил травму. Травм уже много на этом чемпионате. Были столкновения с вратарями и голова в голову. Очень опасно. А в целом пока никто из сборных не выделяется. Все как было. Те же схема, тактика. Ничего нового пока мы не увидели.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Масалитин
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Комментарии (1)
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HG2017
25 Ноября 2022 в 17:09
Пусть такая тройка и будет.
На Евро-Футболе:
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Уэльс Уэльс
Иран Иран
0
2
2.17 3.35 3.75
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61 мин
Катар Катар
Сенегал Сенегал
0
2
3.90 3.40 2.07
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Нидерланды Нидерланды
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