Филекович считает, что если фавориты не начнут играть, то быстро покинут ЧМ-2022

Экс-игрок национальной команды Словении Сауд Филекович поделился мнением об игре фаворитов на чемпионате мира – 2022.

«В первом туре команды только вкатывались. Многие лидеры начнут набирать обороты ближе к плей‑офф, но это может быть опасно, и ярким примером стали поражения Аргентины и Германии», — приводит слова Филековича «Матч ТВ».

По мнению эксперта, ни у кого не будет легких игр на турнире, ведь все сейчас научились играть в футбол, и если фавориты не будут полностью выкладываться на поле, то уедут домой.

Напомним, Аргентина проиграла в первом туре мундиаля Саудовской Аравии (1:2), а Германия уступила Японии (1:2).