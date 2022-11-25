​Генич недоволен отсутствием назначений на матчи второго тура чемпионата мира

«Матч ТВ» опубликовал расписание трансляций на матчи второго тура группового этапа чемпионата мира. Комментатор Константин Генич не получил ни одного назначения.

«Спасибо, любимый канал! Посмотрю по телеку», - написал Генич в своём телеграм-канале «За Гиббон!».

Позже Константин Генич перепубликовал расписание и выразил своё недовольство не так рьяно.

«Отличное расписание!» - написал известный комментатор.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября. На турнире уже прогремело несколько громких сенсаций. Так, сборная Аргентины проиграла Саудовской Аравии (1:2), а сборная Германии – Японии (1:2).