​Бернарду Силва: «Роналду всё ещё может играть на топ-уровне»

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва высказался о будущем Криштиану Роналду. На днях звёздный форвард остался без клуба, уйдя из «Манчестер Юнайтед».

«То, что произошло, - это его решение и решение тех, с кем у него был контракт. Я думаю, что Роналду всё ещё может играть на топ-уровне. Всё зависит от того, чего он хочет. Я не знаю, чего он хочет от своей жизни. Он должен поговорить с семьёй и решить сам, верно? Я поддержу любое его решение. Он мой партнёр по сборной Португалии – если он счастлив, мы счастливы», - сказал Силва журналистам после матча против Ганы.

Напомним, что сборная Португалии обыграла Гану в первой игре на чемпионате мира со счётом 3:2.