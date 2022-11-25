Есть ли жизнь после поражения в первом туре чемпионата мира

Главная сенсация первого тура чемпионата мира – поражение Аргентины в матче с Саудовской Аравией. Подобные истории случаются, если ты слишком сильно веришь в собственные силы, а соперник, представленный далеко не самыми сильными игроками, имеет весьма дальновидного тренера, который знает в какие моменты можно и нужно добавить его подопечным. Впереди у Аргентины непростые матчи с Польшей и Мексикой, а вопрос потенциального чемпионского титула встал ребром. Но с представителями Южной Америки подобная история случается не в первый раз.

В 1990-м в Италии Аргентине выпала честь открывать мундиаль как чемпиону мира 1986 года. Поединок против Камеруна, который во второй раз в своей истории отобрался на мировое первенство, должен был стать проходным. Однако за два года до этого африканскую сборную возглавил специалист из Советского Союза Валерий Непомнящий. Валерий Козьмич регулярно перед крупными турнирами вспоминает свою историю взаимоотношений с Камеруном. Здесь не хватит целой статьи. История получилась достойная целой книги с лихо закрученным сюжетом. Венцом её стал выход в четвертьфинал чемпионата мира-1990, но этому предшествовала невероятная победа над Аргентиной. Единственный мяч за двадцать минут до завершения встречи забил Омам-Бийик, который после мундиаля перешёл во французский «Ренн».

Для самой Аргентины всё завершилось тоже весьма неплохо. Выйдя из группы с третьего места (в ту пору на чемпионате мира участвовали 24 национальные команды), Марадона и его партнёры обыграли Бразилию, Югославию и Италию. Две последние национальные сборные были обыграны по пенальти, но в финале уступили национальной команде ФРГ. Следующая крупная сенсация, подобная недавнему поражению Аргентины от Саудовской Аравии, произошла в матче-открытии мундиаля-2002. Франция неожиданно уступила скромному Сенегалу, который впервые в своей истории отобрался на чемпионат мира. В итоге «трёхцветные» не вышли из группы. Время бежит неумолимо, в живых уже нет главного тренера той африканской сборной Брюно Метсю и автора единственного забитого мяча Папа Буба Диопа… Зато капитан национальной команды Сенегала 2002 года созыва Алиу Сиссе сегодня является главным тренером своей родной страны и думает о том, как ему вывести свою команду из группы А на мундиале в Катаре.

Столь известное «чемпионское проклятие», когда победитель предыдущего мундиаля не выходил из группы на следующем, отразилось в дальнейшем на сборной Италии, но наиболее ярко проявилось на команде Испании. Восемь лет назад испанцы в первом туре проиграли Нидерландам со счётом 1:5, что тоже стало сенсационным результатом. В 2018-м Германия проиграла в первом туре Мексике и тоже не вышла из группы. Вероятно, Аргентина, которая последний раз выигрывала чемпионат мира вместе с Диего Марадоной в 1986-м, решила развернуть «проклятие чемпионов» в обратную сторону. Сначала проиграть, а потом раскрыться и прийти к нужному результату? Почему бы и нет. Тем более что с «альбиселесте» подобная история уже случалась 32 года назад. А история, как известно, циклична…

Константин Лицин