Сборная Япония - самый стабильный представитель Азии в финальной стадии чемпионатов мира

Впервые Япония познала причастность к великому празднику мирового футбола летом 1998 года, когда на полях Франции достойно смотрелась в соперничестве с аргентинцами и хорватами. В поединке с каждым из них «Синие самураи» (так в футбольном мире именуют сборную Японии), уступили с одинаковым счётом 0:1. За три месяца до турнира во Франции Япония в рейтинге ФИФА поднялась на рекордное для себя девятое место! Для новичка поражения от Хорватии – бронзового призёра первенства мира во Франции, и сборной Аргентины – двукратного чемпиона не выглядели столь уж уныло. Но вот в третьей встрече той групповой стадии ждали явно большего, чем только первый забитый мяч. Национальная сборная Ямайки ответила на него двумя и одержала историческую для себя победу 2:1.
Ещё четырьмя годами ранее, в 1994 году, всего несколько секунд отделили Японию от поездки на первенство мира в США. Квалификационный матч со сборной Ирака проходил в столице сегодняшнего футбольного пиршества Дохе. Стыковой матч по решению ФИФА определили провести в нейтральном Катаре. Япония в компенсированное время вела в счёте. И вот тогда последовал угловой, после розыгрыша которого Ирак распечатал ворота противника и добыл спасительную для себя ничью. В итоге представители Ирака отправились в ведущие с ними войну США. Судьбоносным для Японии стал первый, прошедший в Азии и впервые в двух странах, чемпионат мира 2002 года. В стартовой игре у себя на родине японцы разошлись миром с Бельгией 2:2, а вот во втором туре взяли верх над Россией 1:0. Именно после той встречи и массового просмотра на широком экране, размещённом у стен Кремля, в Москве вспыхнули массовые беспорядки. Благо в воскресный день их быстро удалось погасить, а вот промах из выгодной позиции Бесчастных ещё долго будет сниться не только ему. После дежурной победы над Тунисом 2:0 соотечественники ждали дальнейшего продолжения банкета. Но в 1/8 преодолеть барьер в лице будущего бронзового призёра мирового первенства сборной Турции не получилось – минимальное поражение 1:0.
В Германии, в 2006 году, японцы не смогли выиграть ни одного матча, проиграв Австралии и Бразилии и завершив поединок нулевой ничьей с Хорватией. Традицию, один раз в 8 лет выходить из группы, восточные соседи заложили на турнире в ЮАР. На старте был обыгран Камерун со счётом1:0, но в следующей игре с таким же счётом японцы уступили Нидерландам. В решающем матче представители Страны восходящего солнца не оставили шансов на спасение Дании – 3:1. Как никогда близки были в 2010 году они для прохода в четвертьфинал. Только в серии пенальти Парагвай был сильнее. Через четыре года в Бразилии благодаря голу Хонды, участвовавшего в трёх чемпионатах мира и защищавшего цвета ЦСКА, в первые 45 минут Япония обыгрывала Кот-д’Ивуар со счётом 1:0. После перерыва, в отличие от недавнего матча с Германией, состоявшегося 23 ноября, пропустили два. Во втором матче японцы сыграли нулевую ничью с Грецией. Чтобы выйти из группы, нужно было обыграть Колумбию, но на сей раз последовал провал – 1:4.
Реванш над колумбийцами удалось взять в России, в следующей игре спустя 4 года. Во втором туре была зафиксирована традиционная ничья 2:2, на сей раз с Сенегалом. В заключительном поединке последовало фиаско от поляков. Сенегал и Япония набрали по 4 очка. По забитым и пропущенным голам обе команды подошли с одинаковыми показателями. В итоге в плей-офф Япония прошла благодаря системе фейр-плей (система подсчета количества жёлтых и красных карточек, полученных в трёх играх групповой стадии). В 1/8 финала сборная Японии проиграла будущему полуфиналисту – сборной Бельгии – со счётом 3:2, ведя 2:0. Успехи японского футбола стали возможны в последние тридцать лет во многом благодаря созданию профессиональной футбольной лиги в 1991 году. 22-е место в рейтинге Международной федерации футбола накануне старта соревнований в Катаре – закономерный результат.
Константин Лицин
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