Сборная Япония - самый стабильный представитель Азии в финальной стадии чемпионатов мира

Одним из героев первого тура чемпионата мира стала сборная Японии, которая сенсационно одержала победу над национальной командой Германии. Начиная с 1998 года, сборная Япония неизменный участник финальных стадий чемпионатов мира. Семь мундиалей подряд прошли с участием футболистов из Страны восходящего солнца. До этого японцы среди участников не значились ни разу! Для сравнения, России на этом временном отрезке всего три раза удавалось присутствовать на мировых форумах. Дважды пробивались через сито отборочного турнира, один раз на правах хозяина чемпионата мира.

Впервые Япония познала причастность к великому празднику мирового футбола летом 1998 года, когда на полях Франции достойно смотрелась в соперничестве с аргентинцами и хорватами. В поединке с каждым из них «Синие самураи» (так в футбольном мире именуют сборную Японии), уступили с одинаковым счётом 0:1. За три месяца до турнира во Франции Япония в рейтинге ФИФА поднялась на рекордное для себя девятое место! Для новичка поражения от Хорватии – бронзового призёра первенства мира во Франции, и сборной Аргентины – двукратного чемпиона не выглядели столь уж уныло. Но вот в третьей встрече той групповой стадии ждали явно большего, чем только первый забитый мяч. Национальная сборная Ямайки ответила на него двумя и одержала историческую для себя победу 2:1.

Ещё четырьмя годами ранее, в 1994 году, всего несколько секунд отделили Японию от поездки на первенство мира в США. Квалификационный матч со сборной Ирака проходил в столице сегодняшнего футбольного пиршества Дохе. Стыковой матч по решению ФИФА определили провести в нейтральном Катаре. Япония в компенсированное время вела в счёте. И вот тогда последовал угловой, после розыгрыша которого Ирак распечатал ворота противника и добыл спасительную для себя ничью. В итоге представители Ирака отправились в ведущие с ними войну США. Судьбоносным для Японии стал первый, прошедший в Азии и впервые в двух странах, чемпионат мира 2002 года. В стартовой игре у себя на родине японцы разошлись миром с Бельгией 2:2, а вот во втором туре взяли верх над Россией 1:0. Именно после той встречи и массового просмотра на широком экране, размещённом у стен Кремля, в Москве вспыхнули массовые беспорядки. Благо в воскресный день их быстро удалось погасить, а вот промах из выгодной позиции Бесчастных ещё долго будет сниться не только ему. После дежурной победы над Тунисом 2:0 соотечественники ждали дальнейшего продолжения банкета. Но в 1/8 преодолеть барьер в лице будущего бронзового призёра мирового первенства сборной Турции не получилось – минимальное поражение 1:0.

В Германии, в 2006 году, японцы не смогли выиграть ни одного матча, проиграв Австралии и Бразилии и завершив поединок нулевой ничьей с Хорватией. Традицию, один раз в 8 лет выходить из группы, восточные соседи заложили на турнире в ЮАР. На старте был обыгран Камерун со счётом1:0, но в следующей игре с таким же счётом японцы уступили Нидерландам. В решающем матче представители Страны восходящего солнца не оставили шансов на спасение Дании – 3:1. Как никогда близки были в 2010 году они для прохода в четвертьфинал. Только в серии пенальти Парагвай был сильнее. Через четыре года в Бразилии благодаря голу Хонды, участвовавшего в трёх чемпионатах мира и защищавшего цвета ЦСКА, в первые 45 минут Япония обыгрывала Кот-д’Ивуар со счётом 1:0. После перерыва, в отличие от недавнего матча с Германией, состоявшегося 23 ноября, пропустили два. Во втором матче японцы сыграли нулевую ничью с Грецией. Чтобы выйти из группы, нужно было обыграть Колумбию, но на сей раз последовал провал – 1:4.

Реванш над колумбийцами удалось взять в России, в следующей игре спустя 4 года. Во втором туре была зафиксирована традиционная ничья 2:2, на сей раз с Сенегалом. В заключительном поединке последовало фиаско от поляков. Сенегал и Япония набрали по 4 очка. По забитым и пропущенным голам обе команды подошли с одинаковыми показателями. В итоге в плей-офф Япония прошла благодаря системе фейр-плей (система подсчета количества жёлтых и красных карточек, полученных в трёх играх групповой стадии). В 1/8 финала сборная Японии проиграла будущему полуфиналисту – сборной Бельгии – со счётом 3:2, ведя 2:0. Успехи японского футбола стали возможны в последние тридцать лет во многом благодаря созданию профессиональной футбольной лиги в 1991 году. 22-е место в рейтинге Международной федерации футбола накануне старта соревнований в Катаре – закономерный результат.

Константин Лицин