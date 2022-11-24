Луис Энрике сожалеет, что Италии нет на чемпионате мира

Противостояние Италии и Испании в футболе претендует на статус классического, обе команды выигрывали и чемпионаты мира, и чемпионаты Европы, причем и в 21-м веке также. Но на этот чемпионат мира итальянцы снова не отобрались - и Луис Энрике, наставник испанской команды, которая уже давным-давно не ведала подобной неудачи, сочувствует Италии.

- То, что Италии нет на чемпионате мира, - это несправедливо, - заявил Луис Энрике ходе своего дежурного общения с фанатами.

Напомним, что в матче против Италии на чемпионате мира 1994 года Луису Энрике сломали нос - недавно он вспоминал об этом эпизоде.