«Мотивация очень важна» - Сакки прокомментировал неудачи Аргенины и Германии

Известный итальянский специалист Арриго Сакки, приведший сборную Италии в финал американского чемпионата мира 1994 года, прокомментировал неудачи Аргентины и Германии в стартовых матчах чемпионата.

- Первое, что приходит в голову после таких матчей - чемпионат мира это битва, каждый матч в отдельности. Игроки выжимают из себя все, для них очень важно достойно представить страну, которая в такие моменты вся объединяется вокруг них. Побеждает в чемпионате мира не самая лучшая с технической точки зрения команда, а та, которая лучше всего мотивирована. Ели нет мотивации, нет командного духа, то далеко не пойдешь, - цитирует Сакки fcinter1908.it.