Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентомКириллом Иванцовым подвёл некоторые итоги неполного первого тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре.

- Чемпионат мира начался с неожиданностями. Есть результаты, которые можно назвать сенсационными. Были игры, порадовавшие обилием голов, но также были матчи с невыразительным футболом. Первый тур ещё не закончился, а уже зафиксированы четыре нулевые ничьи. С этими 0:0 надо что-то делать.

Я считаю, в таком случае нужна серия пенальти, как сейчас в групповом этапе Кубка России. Чтобы победитель по пенальти получал два очка, а проигравший по пенальти – одно. Тогда команды не будут катать вату на своей половине за 15-20 минут до конца матча, не помышляя об атаках. Болельщики приезжают со всего мира, чтобы посмотреть на красивый футбол и увидеть красивые голы, но получается не совсем выразительная игра с малым числом атакующих действий. А по новой схеме зрители хотя бы пенальти увидят.

Что касается сенсационных результатов, то, конечно, в этом плане Аргентина и Германия вошли в историю. Мне кажется, сборную Аргентины ошибочно записывают в число фаворитов чемпионата мира. Здесь больше выдают желаемое за действительное. Многие хотят, чтобы Месси наконец выиграл чемпионат мира, поэтому и говорят так. Но в первом матче Аргентина опозорилась, а Саудовская Аравия преподнесла, наверно, самую большую сенсацию этого чемпионата мира. Ждём выступления сборной Бразилии, одного из главных кандидатов на победу в турнире. Испанцы в первом туре порадовали своей командной игрой, а французы – больше индивидуальными действиями Мбаппе и так далее. Также хорошо показала себя Англия, которую я считаю одним из претендентов на чемпионство.