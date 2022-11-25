Известный российский агент Дмитрий Селюк в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о результатах 1-го тура группового этапа ЧМ-2022.

«Пока что кроме Англии, Испании и Франции никто не впечатлил. Говорит это о том, что европейские команды доминируют над остальными. И латиноамериканские слабо очень выглядят. Аргентина, Уругвай и Коста-Рика очень слабо выглядят», — сказал Селюк.

Напомним, Аргентина проиграла Саудовской Аравии (1:2), Коста-Рика была бита испанцами (0:7), а Уругвай сыграл вничью с Южной Кореей (0:0).