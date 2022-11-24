​Сёмину не хватает России на чемпионате мира

Известный российский тренер Юрий Сёмин высказался насчёт того, что сборная России не выступает на чемпионате мира в Катаре.

«Конечно, мне не хватает сборной России на ЧМ-2022. Но туда сначала надо было попасть. Никто же не гарантировал нам проход стыковых матчей. А всё, что случилось после, я обсуждать не хочу», - высказался Сёмин, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что в конце марта сборная России должна была принять участие в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира. Тем не менее, команду Валерия Карпина отстранили от «стыков» в рамках санкций. Из этой сетки стыковых игр путёвку на мундиаль завоевала сборная Польши.

Отметим, что на домашнем чемпионате мира в 2018 году сборная России дошла до 1/4 финала.