Игрок сборной Камеруна высказался о выходе на поле в бутсах с флагом России

Хавбек Гаэль Ондуа в первом матче сборной Камеруна на чемпионате мира вышел на поле в бутсах, на которых изображён флаг России. После игры футболист, имеющий российский паспорт, высказался на этот счёт.

«Почему я должен бояться выходить на поле в бутсах с российским флагом? Россия – это мой дом. Я там вырос. Я там живу. После карьеры буду там жить. Я ничего не боюсь», - высказался Ондуа, чьи слова приводит на своих страницах «Чемпионат».

В своё время в России Гаэль Ондуа прошёл через академию «Локомотива» и молодёжку ЦСКА. Также полузащитник выступал за «Анжи».

Напомним, что в первом туре группового этапа чемпионата мира сборная Камеруна проиграла Швейцарии со счётом 0:1.