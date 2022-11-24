Члена совета ФИФА: Россия и Катар купили чемпионаты мира

Эвелина Кристиллин, которая является членом совета ФИФА, считает нечестными выборы стран-хозяек для чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

Напомним, что Россия и Катар были выбраны хозяевами мундиалей в 2010 году в один и тот же день.

«Двойное голосование по ЧМ-2018 и ЧМ-2022 было странным. Голосовали только члены исполкома, а не все федерации. Это было явно сфабрикованное голосование. Кто-то заплатил за это. Речь шла просто о раздаче конвертов. Чемпионат мира больше никогда не дадут провести такой стране, как Катар», - слова Кристиллин приводит Football Italia со ссылкой на Radio Capital.

В 2018 году чемпионат мира в России выиграла национальная сборная Франции.