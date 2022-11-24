Бергоми нахваливает Жиру

Французский нападающий Оливье Жиру возродился после перехода в «Милан», и, как результат, вернулся в состав сборной на большой турнир, забив в первом же своем матче на чемпионате мира два мяча. Его успехи вызывают большой ажиотаж не только во Франции, но и в Италии. Бывший защитник «Интера» Джузеппе Бергоми, одна из легенд итальянского футбола, нахваливает Оливье - Жиру, разумеется, а не салат.

- Жиру перешел в правильную для себя команду, но он и сам остается на высоте благодаря заботе о себе, своем здоровье. Возможно, он даже более функционален в сборной, чем Бензема, учитывая его качества в воздухе, - цитирует слова Бергоми pianetamilan.it.