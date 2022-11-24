Рианчо сравнил сборную Испании со «Спартаком»

Экс-главный тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо сравнил сборную Испании с командой Гильермо Абаскаля.

«Есть ли в России команда, которая играет, как испанская сборная? Да, это «Спартак». Гильермо Абаскаль использует ту же тактику и философию, что и Луис Энрике», - приводит слова Рианчо издание Sport24.

Напомним, что «красная фурия» стартовала на чемпионате мира в Катаре разгромной победой над Коста-Рикой со счетом 7:0.

«Спартак» в текущем сезоне РПЛ занимает второе место после 17 сыгранных туров. «Красно-белые» отстают от лидирующего «Зенита» на шесть баллов.