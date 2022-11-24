39-летний Алвес включил себя в число лучших правых защитников мира

Ветеран сборной Бразилии Дани Алвес, который в 39 лет попал в заявку национальной команды на ЧМ-2022, назвал лучших правых защитников мирового футбола.

«Я фанатею от игры Канселу. Еще мне нравится Рис Джеймс. Также отлично играет Александер-Арнольд. Эти трое умеют отлично обострять игру дальними передачами. Также отмечу себя, думаю, я еще в полном порядке», - цитирует бразильского игрока Gazzetta dello Sport.

Сборная Бразилии сегодня, 24 ноября, стартует на групповой стадии чемпионата мира – 2022. В первом поединке подопечные Тите встретятся с национальной командой Сербии. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.