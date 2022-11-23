Форвард Коста-Рики Руис: «В России действительно был замечательный чемпионат мира»

Форвард национальной команды Коста-Рики Брайан Руис поделился своим мнением о чемпионате мира – 2018.

«В России действительно был замечательный чемпионат мира, было здорово быть там, у вас очень красивая и прекрасная страна», - приводит слова Руиса «Чемпионат».

Несмотря на то, что сборная его страны не смогла преодолеть барьер групповой стадии во время турнира в России, футболист отметил, что они провели достаточно хорошие игры.

Сравнить же чемпионат мира – 2022 в Катаре и чемпионат мира – 2018 в России нападающий костариканцев не взялся, так как считает, что у стран слишком разная культура.