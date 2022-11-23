Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа А
Эквадор
Сенегал
Нидерланды
Катар
Группа B
США
Иран
Англия
Уэльс
Группа C
Мексика
Польша
Саудовская Аравия
Аргентина
Группа D
Австралия
Тунис
Дания
Франция
Группа E
Япония
Коста-Рика
Германия
Испания
Группа F
Хорватия
Бельгия
Канада
Марокко
Группа G
Камерун
Бразилия
Сербия
Швейцария
Группа H
Португалия
Южная Корея
Уругвай
Гана
Новости Турнирная таблица Расписание Результаты Статистика Стадионы Онлайн-трансляции Прогнозы и ставки Фрибет 1000 рублей Футбольный тест ЧМ-2022
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Форвард Коста-Рики Руис: «В России действительно был замечательный чемпионат мира»

23 Ноября 2022 • 23:22 Комментировать

Форвард национальной команды Коста-Рики Брайан Руис поделился своим мнением о чемпионате мира – 2018.

«В России действительно был замечательный чемпионат мира, было здорово быть там, у вас очень красивая и прекрасная страна», - приводит слова Руиса «Чемпионат».

Несмотря на то, что сборная его страны не смогла преодолеть барьер групповой стадии во время турнира в России, футболист отметил, что они провели достаточно хорошие игры.

Сравнить же чемпионат мира – 2022 в Катаре и чемпионат мира – 2018 в России нападающий костариканцев не взялся, так как считает, что у стран слишком разная культура.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Брайан Руис Сборная Коста-Рики Чм-2022 Чм-2018
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Германия Германия
Япония Япония
1
2
1.36 5.40 9.20
Видео
Окончен
Испания Испания
Коста-Рика Коста-Рика
7
0
1.32 5.40 11.00
Видео
Окончен
Бельгия Бельгия
Канада Канада
1
0
1.32 5.60 10.00
Видео
24.11.22 в 13:00
Швейцария Швейцария
Камерун Камерун
1.89 3.45 4.70
Видео
24.11.22 в 16:00
Уругвай Уругвай
Южная Корея Южная Корея
1.81 3.65 4.90
Видео
24.11.22 в 19:00
Португалия Португалия
Гана Гана
1.57 4.10 6.80
Видео
24.11.22 в 22:00
Бразилия Бразилия
Сербия Сербия
1.49 4.60 7.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Ноября
00:15 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Макарчук поделился своими эмоциями от первого матча Месси на ЧМ-2022
00:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Силва: «Неймар после травм и опасений сейчас в лучшей форме»
23 Ноября
23:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Силва: «До трофея пока далеко, но о нём можно мечтать»
23:35 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Маттеус рассказал, в каком случае Германия вылетит с ЧМ-2022
23:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Форвард Коста-Рики Руис: «В России действительно был замечательный чемпионат мира»
23:08 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ольмо высказался о победе над Коста-Рикой
22:57 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Хердман стал первым в истории тренером на мужском и женском чемпионатах мира
22:44 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Испании установила несколько рекордов в матче с Коста-Рикой
22:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ферран Торрес высказался о победе над Коста-Рикой
22:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Энрике прокомментировал разгром Коста-Рики
22:25 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Болельщики сборной Японии убрали мусор со стадиона после победы над Германией 1
21:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Якин: «Я убежден, что мы проведём лучший чемпионат мира»
21:46 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мостовой: «Игру «Спартака» не смотрел, параллельно шёл матч испанцев»
21:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Стрепетов прокомментировал поражение Германии
21:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бельгия - Канада: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Все новости
Рекомендуем