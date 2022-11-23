Руммениге разочарован отсутствием итальянской сборной

Легендарный Карл-Хайнц Румменигге, дважды сыгравший в финале чемпионатов мира и выигравший «золото» чемпионата Европы в 1980 году, поделился своим мнением о начавшемся чемпионате мира.

Румменигге, проигравший итальянцам в финале чемпионата мира 1982 года, считает отсутствие «скуадры адзурры» самым главным недостатком чемпионата.

- Отсутствие Италии трудно понять и принять. Итальянская сборная - одна из лучших в мире, никто не сомневается в этом. Это большой провал, большая неудача для всего футбола, и для самой Италии в частности, конечно же, - цитирует слова Румменигге Corriere della Sera.