Руммениге назвал своего фаворита чемпионата мира

Легендарный Карл-Хайнц Румменигге, дважды сыгравший в финале чемпионатов мира и выигравший «золото» чемпионата Европы в 1980 году, поделился своим мнением о фаворитах чемпионата мира. Он по-прежнему считает Аргентину одним из них, но «авария» в матче с Саудовской Аравией произвела впечатление и на Румменигге.

- Я считаю, что победу должна одержать либо Бразилия, либо Аргентина. Учитывая неудачу аргентинцев в первом матче, склоняюсь уже, скорее, к Бразилии. Если Неймар будет играть так же, как он играет за «ПСЖ», то соперникам будет очень непросто, - цитирует слова Румменигге Corriere della Sera.