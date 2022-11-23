​Баджо: «Я так и не оправился после промаха с пенальти на чемпионате мира»

Известный в прошлом итальянский футболист Роберто Баджо вспомнил свой известный промах в послематчевой серии пенальти в финале чемпионата мира – 1994.

«У меня была тысяча возможностей не забить пенальти. А это был тот пенальти, который я имел права не забить.

Я никогда этого не забуду. На том турнире я осуществил детскую мечту, но она завершилась самым абсурдным образом. Я так и не оправился после этого», - поделился своими мыслями Баджо, давая комментарий для SkyTG24.

В финале чемпионата мира – 1994 сборная Италии по пенальти проиграла Бразилии.