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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Баджо: «Я так и не оправился после промаха с пенальти на чемпионате мира»

23 Ноября 2022 • 13:00 Комментировать (1)

Известный в прошлом итальянский футболист Роберто Баджо вспомнил свой известный промах в послематчевой серии пенальти в финале чемпионата мира – 1994.

«У меня была тысяча возможностей не забить пенальти. А это был тот пенальти, который я имел права не забить.

Я никогда этого не забуду. На том турнире я осуществил детскую мечту, но она завершилась самым абсурдным образом. Я так и не оправился после этого», - поделился своими мыслями Баджо, давая комментарий для SkyTG24.

В финале чемпионата мира – 1994 сборная Италии по пенальти проиграла Бразилии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Роберто Баджо
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Комментарии (1)
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Juventissimo
23 Ноября 2022 в 13:13
Только идиот может обвинять его в проигрыше того финального матча. Два игрока сборной Италии позаботились уже о проигрыше сборной Италии до удара Хвостика. Жаль, что судьба так обошлась с ним, ведь именно он вытащил ту корявую сборную в финал.
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