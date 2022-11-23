Митрюшкин рассказал, за кого болеет на ЧМ-2022

Вратарь подмосковных «Химок» Антон Митрюшкин рассказал, какие сборные будет поддерживать на стартовавшем в Катаре чемпионате мира – 2022.

«На этом мундиале поддерживаю Германию. Там играет мой любимый вратарь - Нойер. Считаю немцев одними из фаворитов на титул. Также буду болеть за Сербию», - передает слова Митрюшкина издание «Чемпионат».

Сборная Германии сыграет в группе с командами Японии, Испании и Коста-Рики. Сербия попала в один квартет с Бразилией, Швейцарией и Камеруном.

Финал чемпионата мира пройдет 18 декабря. Действующим чемпионом является сборная Франции.